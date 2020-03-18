Леонид Слуцкий высказался о поправке в Конституцию о том, что нельзя отчуждать территории РФ. Он подчеркнул, что другой президент теперь не сможет подарить Крым.

«Да, не сможет. Мне сложно представить себе такого российского президента, который решит „подарить“ Крым. Да и жители Крыма и Севастополя, уверен, теперь никогда и никуда не пойдут. Они вернулись ДОМОЙ, в состав Российской Федерации», — отметил Леонид Слуцкий.