Никонов назвал ультиматум США по СНВ-3 «зашкаливающей наглостью»

То, что говорят в Вашингтоне относительно договора СНВ-3*, можно определить как «зашкаливающая наглость». Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Заявления Биллингсли можно определить двумя словами: „Зашкаливающая наглость“. Пусть таким тоном говорят со своими марионетками», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Ранее спецпосланник главы Белого дома Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва и Вашингтон не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю 2021 году, то ДСНВ* вообще не будет продлен.

Он отметил, что США сделали РФ «хорошее» предложение. Не исключено, что после возможного избрания Дональда Трампа на второй срок, «цена вопроса» станет выше.

Биллингсли выразил мнение, что договор нужно продлевать, минимум, на пять лет. Однако это цифра неточная. Спецпосланник добавил, что если Москва откажется, то Вашингтон будет и дальше проводить модернизацию ядерного арсенала без ограничений.

Россия и США подписали ДСНВ* в апреле 2010 года. Соглашение истекает в 2021 году. Стороны провели два раунда переговоров, но так и не пришли к единому решению.

*Договор СНВ или ДСНВ — договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.