Новые грузовые суда, способные пройти по новым морским путям, разрабатывают в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом глава организации Алексей Рахманов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Директор ОСК пояснил, что в этом году начинается разработка крупного контейнеровоза, который отправят через Каспийское море в Хельсинки по морскому пути «Север — Юг».

«Это возможность взять груз на севере Ирана либо на западе Китая и через порт Оля довезти до Хельсинки. Судно будет идти со скоростью 19 километров в час семь-восемь дней. И никаких сомалийских пиратов, никаких проблем с застрявшими пароходами в Суэцком канале», — привела слова Рахманова пресс-служба Кремля.

Из Каспийского моря новый корабль выйдет в Волгу, оттуда в Волго-Балтийский канал и уже напрямую дойдет до Санкт-Петербурга.

«При необходимости можем выходить и в Белое море, потому что возможность такая существует. Там габариты чуть поменьше, поэтому грузоподъемность будет чуть поменьше», — заявил глава ОСК.

Он подчеркнул, что это хорошая альтернатива уже существующим морским путям. Основной вопрос в себестоимости такого прохода. Транспортные компании сейчас подсчитывают, во сколько это обойдется.

Рахманов рассказал, что в прошлом году ОСК показала один из лучших результатов. Корпорация сдала 11 военных кораблей и 20 гражданских судов. По словам главы организации, остается проблема с поставщиками крупного оборудования.

Также в ОСК сейчас активно идет работа над новыми продуктами для гражданского судостроения. В частности, ведется разработка маломерных судов для городов: речных трамвайчиков и экскурсионных катеров.