Власть 07 марта 2023, 13:42 Никаких предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет — Кремль Представитель Кремля Песков: предпосылок для мирного решения конфликта на Украине нет РИА «Новости»

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Россия и дальше намерена добиваться своих целей с помощью спецоперации. Сейчас нет существует предпосылок для перехода украинского конфликта в мирное русло. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«Сейчас вы знаете, что продолжается специальная военная операции, никаких предпосылок для перехода на какое-то мирное русло в этой ситуации нет», — сказал он.

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По его словам, Россия продолжает добиваться выполнения задач и достижения целей с помощью проведения спецоперации.

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Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что ВСУ лишились в феврале 11 тысяч солдат. Это более чем на 40% превышает показатели января. По его словам, российские силы продолжают освобождение Артемовска. Взятие под контроль этого города позволит ВС России продолжить наступление вглубь обороны Вооруженных сил Украины.