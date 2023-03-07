07 марта 2023, 13:42
Никаких предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет — Кремль
Представитель Кремля Песков: предпосылок для мирного решения конфликта на Украине нет
Россия и дальше намерена добиваться своих целей с помощью спецоперации. Сейчас нет существует предпосылок для перехода украинского конфликта в мирное русло. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».
«Сейчас вы знаете, что продолжается специальная военная операции, никаких предпосылок для перехода на какое-то мирное русло в этой ситуации нет», — сказал он.
Реклама
По его словам, Россия продолжает добиваться выполнения задач и достижения целей с помощью проведения спецоперации.
Реклама
Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что ВСУ лишились в феврале 11 тысяч солдат. Это более чем на 40% превышает показатели января. По его словам, российские силы продолжают освобождение Артемовска. Взятие под контроль этого города позволит ВС России продолжить наступление вглубь обороны Вооруженных сил Украины.
Кремль
Дмитрий Песков
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама