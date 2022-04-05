«Никаких фактов, только ложь». Володин назвал кадры из Бучи спектаклем для Запада

Ситуация в Буче — это «провокация с целью дискредитации России», отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он считает, что спектакль с «массовыми убийствами» срежиссирован для западного зрителя.

«Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссеры. Киев — актеры. <…> Цель одна — дискредитировать Россию, обосновать санкции, поставки оружия, другие недружественные действия, еще больше обострить ситуацию на Украине», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что украинские СМИ «вынуждены удалять выложенные ими же „фотодоказательства“, потому что информация не подтверждается». Но это уже никого не волнует — главное, что обвинения высказаны.

«США проделывали аналогичное в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, на той же Украине — в мариупольском роддоме», — напомнил спикер Госдумы.

То, что фото и видео из Бучи не более чем постановка, Володин аргументировал позицией украинского президента Зеленского, который уже после появления этих кадров заявил, что продолжит вести переговоры с Россией.

«Если бы действительно была такая ситуация в Буче, как ее описывают, это точно отразилось бы на его решении. <…> В диалоге с Россией у Зеленского этой темы в повестке нет. Потому что знает правду», — заметил Володин.

Отказ Великобритании в просьбе России провести заседание Совбеза ООН для разбора ситуации он объяснил тем, что «странам НАТО не нужно расследование — виновные уже назначены».

«Никаких фактов. Только ложь. Как показывает история, время все расставляет по своим местам», — подытожил председатель Госдумы РФ.