НИИ химии и механики попал под санкции США из-за хакерской атаки

Гражданам и компаниям из США отныне запрещено вести бизнес с ЦНИИХМ.

По версии министерства, российский институт связан с хакерской атакой с использованием вредоносной программы Triton, также известной как TRISIS и HatMan. ЦНИИХМ, говорится в пресс-релизе Минфина, отвечал за создание «специальных инструментов, сделавших эту атаку возможной».

Целью хакеров были системы промышленной безопасности, которые обеспечивают аварийную остановку производственных процессов для защиты жизни сотрудников. Попытка манипулирования этой системой была названа «самой опасной угрозой из всех известных».

«Российское правительство продолжает свои опасные действия в киберпространстве, направленные против США и их союзников», — утверждают в Минфине. Там добавили, что США «активно защищают» собственную жизненно важную инфраструктуру.