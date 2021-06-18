Нигилизм и коварство. В Кремле назвали причины всплеска ковида в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с мнением главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что причиной роста заболеваемости ковидом стал тотальный нигилизм россиян по отношению к профилактике инфекции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Песков указал, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выросла также из-за низкого уровня вакцинации и коварства самого ковида.

«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — сказал представитель Кремля.

Глава Роспотребнадзора накануне заявила, что трудоспособное население в России напрочь пренебрегает санитарно-эпидемиологическими требованиями. Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране очень напряженной.

В Москве за минувшие сутки выявили более девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом, как и предсказывал мэр столицы Сергей Собянин. Это максимальный показатель по городу за все время с начала пандемии. Всего же в России за прошедшие 24 часа выявили 17 262 новых случая заражения.