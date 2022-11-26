Власть 26 ноября 2022, 11:45 Нидерландам напомнили, что спецоперацию нельзя считать спонсированием терроризма Сенатор Косачев: СВО не является спонсированием терроризма РИА «Новости»

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что российская спецоперация на Украине не является спонсированием терроризма. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вслед за резолюцией Европарламента Палата представителей Нидерландов признала Россию „государством-спонсором терроризма“», — напомнил сенатор.

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Косачев подчеркнул, что подобный шаг некорректен с юридической точки зрения. Действия России не имеют отношения к террористическим преступлениям с точки зрения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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Западу, заметил сенатор, следует сосредоточить внимание на антитеррористическом сотрудничестве и поиске настоящих преступлений подобного рода.

Ранее Косачев обвинил генсека НАТО Йенса Столтенберга в «одержимости». По его мнению, глава альянса призывает к миру, но при этом говорит об увеличении поставок оружия Украине, уточнил «Царьград». Вице-спикер Совфеда назвал эти взаимоисключающими.