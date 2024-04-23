23 апреля 2024, 15:10
«Ничего себе, пашем». Личный разговор депутатов в Крыму всплыл из-за забытого микрофона
Mash: члены Госсовета Крыма Константинов и Фикс забыли выключить микрофон
На заседании Госсовета Крыма произошел курьезный случай. Депутаты ушли на перерыв, оставив микрофон включенным, и обсудили эффективность своей работы. Их разговор опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».
Председатель парламента Владимир Константинов объявил 10-минутный перерыв и встал со своего места, но случайно оставил микрофон включенным. Видеотрансляцию заменили иллюстрацией-заглушкой, но звук из зала заседаний продолжил идти.
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Владимир Константинов заговорил с первым заместителем председателя Госсовета Ефимом Фиксом. Спикер пошутил, что возникло ощущение, что «мы работаем». Депутат согласился.
«Да. Ничего себе, пашем», — ответил он.
В разговор вступила женщина, имя которой не уточнили. Она сказала, что работа пошла неплохо.
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