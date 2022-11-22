22 ноября 2022, 15:27
«Ничего российскому Крыму не угрожает». Аксенов рассказал о круглосуточной защите полуострова
Глава Крыма Аксенов сказал, что безопасность полуострова обеспечивают 24 часа в сутки
В Крыму безопасно, его защищают круглосуточно. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов.
По поручению президента России безопасность крымчан, подчеркнул он, обеспечивают 24 часа в сутки. В ответ на угрозы украинских политиков вернуть полуостров Сергей Аксенов предложил посмотреть, где они окажутся следующим летом.
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«Ничего российскому Крыму не угрожает», — сказал он.
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Он опроверг эвакуацию из Армянска, назвал эти слухи фейками украинских спецслужб и посоветовал читать только проверенные источники информации.
Несмотря на это, в Армянске, Красноперекопске, Джанкое, Керчи, на территории Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов до 7 декабря ввели высокий «желтый» уровень террористической опасности.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев уверен, что Вооруженные силы Украины не имеют нужных для наступления ресурсов. Он назвал заявление офиса президента Украины Андрея Ермака о плане нападения на Крым наглым и безрассудным.
Крым официально вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, напомнило RT. Более 96,7% жителей поддержали интеграцию.
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