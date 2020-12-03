«То, что заявляют наши западные партнеры, прямо связано с их позицией непринятия реальности и выбора крымчан. Думаю, что такого рода заявлений мы услышим еще немало», — предположил первый зампред думского Комитета по международным делам.

Он заметил, что на военные и околовоенные расходы идут значительные средства из бюджета, и нужно объяснить налогоплательщикам, в чем заключается основной источник угроз.

По сложившейся традиции ей стала пресловутая «российская военная угроза». Именно она и является тем железобетонным аргументом, который позволяет западным странам осуществлять внешнюю экспансионистскую политику.

«Так что ничего нового мы в этом смысле не услышали», — подытожил парламентарий.