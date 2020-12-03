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    03 декабря 2020, 13:44

    «Ничего нового не услышали». Депутат — о словах генсека НАТО про военную мощь РФ в Крыму

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Дмитрий Новиков обсудил с RT слова генсека Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга о том, что РФ «продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму».

    «То, что заявляют наши западные партнеры, прямо связано с их позицией непринятия реальности и выбора крымчан. Думаю, что такого рода заявлений мы услышим еще немало», — предположил первый зампред думского Комитета по международным делам.

    Он заметил, что на военные и околовоенные расходы идут значительные средства из бюджета, и нужно объяснить налогоплательщикам, в чем заключается основной источник угроз.

    По сложившейся традиции ей стала пресловутая «российская военная угроза». Именно она и является тем железобетонным аргументом, который позволяет западным странам осуществлять внешнюю экспансионистскую политику.

    «Так что ничего нового мы в этом смысле не услышали», — подытожил парламентарий.