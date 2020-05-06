Работа Министерства культуры России четко налажена и не прекратится после заражения коронавирусом главы ведомства Ольги Любимовой. Она продолжит принимать участие у онлайн-конференциях и совещаниях.

Об этом «360» рассказала пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева.

Работа министерства культуры ни на минуту не останавливается, она четко налажена. Минимум сотрудников находятся на своих рабочих местах и участвуют в обеспечении эффективной деятельности ведомства Анна Усачева.

Она подчеркнула, что все необходимые оперативные совещания и рабочие встречи проводятся путем видеоконференций и других онлайн-форматов. Несмотря на положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, в них продолжает принимать участие и министр культуры Ольга Любимова.

«Результат теста у нее положительный, министр находится дома. Она проводит рабочие совещания в режиме видео-конференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате. Болезнь у нее протекает в легкой форме, и речь о госпитализации не идет», — подчеркнула Усачева.

Ольга Любимова — третий член российского правительства, у которого подтвердили новый тип коронавирусной инфекции. Ранее COVID-19 обнаружили у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Он чувствует себя нормально, но находится в одной из больниц под наблюдением врачей. Он временно передал свои обязанности первому вице-заместителю Андрею Белоусову. Вслед за премьером стало известно и о заражении коронавирусом главы Минстроя Александра Якушева.