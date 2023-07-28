Власть 28 июля 2023, 00:30 Незнакомец из туалета появился в прямом эфире губернатора Кузбасса В прямом эфире губернатора Кемеровской области Цивилева появился мужчина из туалета Freepik

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В эфире прямой линии губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева с жителями Кузбасса появился неизвестный мужчина, который, судя по звуку и окружению, находился в туалетной комнате. Фрагмент из эфира опубликовали на странице главы региона во «ВКонтакте».

Незнакомец оказался в кадре, когда губернатор решил связаться с главой Беловского района для решения вопроса о присоединении населенного пункта к центральному отоплению. Чиновнику поступил звонок, но вместо него в эфире появился неназванный мужчина.

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Незнакомец пробыл в кадре несколько секунд, после чего связь прервали. По словам ведущего, произошли «технические неполадки». Странное внедрение мужчины вызвало улыбку на лице главы Кемерова Дмитрия Анисимова.

Проблемы с соединением в студии действительно были. Беседа с мэром Кемерова не удалась из-за отсутствия звука, поэтому Цивилев позвонил коллеге по мобильному телефону и включил громкую связь.

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