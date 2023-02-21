Власть 21 февраля 2023, 15:14 «Незамедлительно исполним». Подмосковный депутат Колунов отреагировал на поручения Путина Подмосковный депутат Колунов: Путин выступил с важными инициативами во всех сферах жизни Пресс-служба Кремля

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Послание Путина Федеральному собранию фактически было обращением ко всем россиянам, и озвученные важные поручения касались всех сфер жизни. Таким мнением поделился депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

«Послание президента — обращение скорее не к депутатам и сенаторам, а ко всем жителям нашей страны. Владимир Путин детально проанализировал текущую международную обстановку и выступил с инициативами, касающимися всех сфер жизни общества», — подчеркнул подмосковный парламентарий.

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Он особо отметил инициативы в профильной для себя сфере строительства и ЖКХ. Анонсированный Путиным запуск программы льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса поддержит работников отрасли и даст стимул к совершенствованию вооруженных сил страны, считает Колунов. Работники критически важных предприятий получат комфортные условия для жизни. Уже в ближайшее время начнется строительство жилья для этих целей, подчеркнул депутат.

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Сергей Колунов также оценил начало большой программы по обновлению и модернизации российских систем ЖКХ.

«В течение 10 лет в эту сферу инвестируют 4,5 триллиона рублей. Колоссальные средства, призванные вывести быт наших жителей на качественно новый уровень — снизить уровень аварийности, уменьшить объем коммерческих и нормативных потерь на сетях и объектах», — заметил парламентарий.

Он напомнил, что Владимир Путин также объявил о расширении программы восстановления жилья и инфраструктуры в новых регионах России. Он поручил построить новое жилье, возродить предприятия и создать новые рабочие места, проложить дороги и оборудовать порты.

«Уверен, все это будет реализовано общими усилиями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.