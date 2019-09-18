Незаконным постройкам грозит снос. Госстройнадзор провел очередной рейд в Мытищах
Затянуть потуже пояс — привычный ритуал инспектора в зеленом плаще. Каждое рабочее утро Егор Бабенко надевает костюм Дяди Степы и нагрудную камеру, которая на таком высоком мужчине кажется микроскопической. Несмотря на добрый взгляд, ему не до шуток. Вместо оружия — специальные приборы для замеров. Впереди — обход самостроев — незаконных строительных объектов.
«Мы просто следим за соблюдением градостроительных норм», — говорит Егор Бабенко.
В первом объекте на стук вышла сонная хозяйка, инспекторам она была явно не рада.
«Вы мне разрешение дайте на съемку сначала. На каком основании вы меня снимаете?» — возмутилась женщина.
И хоть для съемки на улице основания не нужны, женщина не сдавалась. Оказалось, собственники посчитали, что инспекторов на их участок натравили недоброжелательные соседи. Отсюда и особое «гостеприимство».
На территории Мытищ уже выявили почти 80 объектов самовольного строительства. Некоторые по решению суда успели снести, другие — смогли доказать законность постройки. Но основная масса пока находится в суде.
Такие рейды длятся обычно пару утренних часов. Собственников часто не бывает на месте, поэтому инспекторы обязательно сюда еще вернутся и проверят, что построили за высоким забором.