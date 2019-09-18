Незаконным постройкам грозит снос. Госстройнадзор провел очередной рейд в Мытищах

В Подмосковье незаконным строительным объектам грозит бульдозер. Если, конечно, нарушения докажут. Рейды по нелегальным постройкам Госстройнадзор проводит еженедельно. В этот раз проверка настигла Мытищи. К команде инспекторов присоединилась корреспондент «360».

Затянуть потуже пояс — привычный ритуал инспектора в зеленом плаще. Каждое рабочее утро Егор Бабенко надевает костюм Дяди Степы и нагрудную камеру, которая на таком высоком мужчине кажется микроскопической. Несмотря на добрый взгляд, ему не до шуток. Вместо оружия — специальные приборы для замеров. Впереди — обход самостроев — незаконных строительных объектов.

«Мы просто следим за соблюдением градостроительных норм», — говорит Егор Бабенко.

Источник фото: телеканал «360»

В первом объекте на стук вышла сонная хозяйка, инспекторам она была явно не рада.

«Вы мне разрешение дайте на съемку сначала. На каком основании вы меня снимаете?» — возмутилась женщина.

И хоть для съемки на улице основания не нужны, женщина не сдавалась. Оказалось, собственники посчитали, что инспекторов на их участок натравили недоброжелательные соседи. Отсюда и особое «гостеприимство».

На территории Мытищ уже выявили почти 80 объектов самовольного строительства. Некоторые по решению суда успели снести, другие — смогли доказать законность постройки. Но основная масса пока находится в суде.

Такие рейды длятся обычно пару утренних часов. Собственников часто не бывает на месте, поэтому инспекторы обязательно сюда еще вернутся и проверят, что построили за высоким забором.