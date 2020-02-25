Незаконный алкоголь могут начать уничтожать уже в конце 2020 года

Алкоголь, который стал предметом административных правонарушений, планируют уничтожать. Такой законопроект предложило правительство России. Его обсуждением в марте 2020 года займется Госдума.

Именно в это время законопроект рассмотрят в первом чтении. «Известия» со ссылкой на источник в нижней палате сообщили, что документ могут принять до конца 2020 года.

Речь идет об уничтожении алкоголя, который изъяли при проверках таможенной службы, МВД и властей региона. Сейчас такая мера уже существует, но в России она действует только для контрафактной спиртосодержащей продукции.

Проект разработали по инициативе Министерства финансов страны. Если документ примут, для ликвидации алкогольной продукции создадут специальный орган. Кто именно будет этим заниматься пока не известно.

Некоторые партии России уже поддержали законопроект. В их числе — «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Однако у документа нашлись и противники. С его утверждением не согласны члены КПРФ и ЛДПР.