Власть 29 ноября 2023, 14:03 «Невозможно не замечать». Кремль оценил состояние российской экономики Пресс-секретарь Песков: экономика России растет, несмотря на санкции Freepik

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Экономика России вышла на траекторию роста, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил RT.

«Очевидный факт, что, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста. Это факт, который невозможно не замечать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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В 2022 году, после введения санкций, существовала угроза обвала экономики в России, пришлось мобилизовать все ресурсы. Но благодаря мудрым решениям руководства ситуацию удалось стабилизировать, экономика пошла в рост.

Запад продолжит искать возможности давления на Россию. Песков отмечал, что западные власти не гнушаются ничем, а осознание того, что санкции не ударили по РФ, как ожидалось, изводит их.