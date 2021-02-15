В Минсельхозе решили упростить изъятие невостребованных земель

Площадь невостребованных земель в России составляет 15,3 миллиона гектаров. Это около 8,6% от общей площади земель сельхозназначения в стране. В Минсельхозе разработали поправки, которые упрощают вовлечение в оборот государства этой категории земель.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ, в России до сих пор существует проблема с обращением земель, от которых отказался собственник.

«Действующий порядок определения земельных долей невостребованными затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот, а зачастую делает ее невозможной, поскольку признание земли невостребованной осуществляется муниципальными органами в суде в порядке искового производства при отсутствии, как правило, ответчика, местонахождение которого неизвестно», — сказано в тексте поправки.

Ведомство настаивает на выработке механизма, способствующего вовлечению невостребованных земель в рыночный оборот. Минсельхоз предложил ввести термин «бесхозяйная земля». Под это определение будут подведены земли, которые до 1 января 2025 года не будут зарегистрированы в Едином государственном реестре прав недвижимости.

В итоге местные власти смогут получить право собственности в порядке особого судопроизводства через постановку на учет.

На днях Минсельхоз попросил правительство посодействовать в привлечении иностранных рабочих в отечественный агропром для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в текущем году.