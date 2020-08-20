«Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это невиданно», — цитирует парламентария «Утро.ру».

По его мнению, вводя рестрикции против Лукашенко Литва знает, что создает повод для отзыва белорусского посла и понижения уровня дипотношений с Минском. По словам Пушкова, таким образом Вильнюс явно демонстрирует курс на свержение главы Белоруссии.