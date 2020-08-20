facebook_pixel
    20 августа 2020, 15:39

    «Невиданно». Пушков — о литовских санкциях против Лукашенко

    Артур Блянихов

    Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал предложение литовского МИД сделать невъездным президента Белоруссии Александра Лукашенко и приближенных к нему лиц. Об этом сообщил «Царьград».

    «Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это невиданно», — цитирует парламентария «Утро.ру».

    По его мнению, вводя рестрикции против Лукашенко Литва знает, что создает повод для отзыва белорусского посла и понижения уровня дипотношений с Минском. По словам Пушкова, таким образом Вильнюс явно демонстрирует курс на свержение главы Белоруссии.

    Новости SMI.FM