«Невиданно». Пушков — о литовских санкциях против Лукашенко
Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал предложение литовского МИД сделать невъездным президента Белоруссии Александра Лукашенко и приближенных к нему лиц. Об этом сообщил «Царьград».
«Личные санкции против главы государства, с которым есть дипотношения, это невиданно», — цитирует парламентария «Утро.ру».
По его мнению, вводя рестрикции против Лукашенко Литва знает, что создает повод для отзыва белорусского посла и понижения уровня дипотношений с Минском. По словам Пушкова, таким образом Вильнюс явно демонстрирует курс на свержение главы Белоруссии.