Власть 25 января 2023, 17:58 «Неужели нет других авторов?» Медведев — о непатриотичных создателях российских сериалов Зампред СБ Медведев: среди авторов российских сериалов много противников СВО РИА «Новости»

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Среди авторов российских сериалов немало противников спецоперации, однако этих непатриотичных людей не заменяют другими — по-видимому, из-за «сознательного желания кого-то подкормить». На это указал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на расширенном заседании комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Политик отметил, что в стране постоянно снимают сериалы по одним и тем же произведениям или делают ремейки на заграничные шоу.

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«Я уж не говорю о том, что авторы клянут последними словами спецоперацию, но, по всей вероятности, за эти сериалы будут получать деньги. Ну что, неужели на эту тему невозможно найти авторов, которые напишут не худший сценарий?» — недоумевал Медведев.

Он также указал на необходимость популяризировать традиционные ценности. Патриотический контент, который в этом поможет, должен, по мнению Медведева, быть более разнообразным: снимать нужно не только бессмертную классику, но и новые произведения. Он добавил, что продукт при этом не должен быть скучным — только в этом случае он действительно заинтересует молодое поколение.