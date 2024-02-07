Эксклюзив 07 февраля 2024, 04:02 Неудобная Россия. Валуев раскрыл разницу менталитетов русских и украинцев Депутат Валуев о менталитете: наши ракеты не летят по жилым домам на Украине Телеканал «360»

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России принадлежит большая доля природных ресурсов, и на Западе считают это несправедливым. Депутат Госдумы Николай Валуев раскрыл Аксинье Гурьяновой на стриме «360», в чем разница между «нами и ими».

«Россия — очень неудобная страна. Просто потому, что ей принадлежит большая доля природных ресурсов мира с таким малым населением, как у нас. <…> И то, что мы на такой огромной территории живем, и по их мнению, совершенно не умеем использовать все это богатство. Мы, по их мнению, муравьи, туземцы, которые подлежат уничтожению», — поделился Валуев.

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При этом на Западе считают себя «избранными», добавил депутат.

Политик отметил, что российская мера справедливости, и та, о которой говорят и думают на Западе, — это две разных вещи.

Западная элита считает, что правда на их сторон, и нет смысла ее переубеждать, уверен Валуев. Раньше получалось договариваться «на уровне логики», а также был «паритет сил». России владеет этим паритетом благодаря невероятным усилиям.

«Мы сейчас это показываем на Украине, которой только ленивый не дает деньги. Этот самый паритет сил и логика — они нам позволяли договариваться», — отметил депутат.

Но сейчас логики нет ни у европейских политиков, ни у демократов или республиканцев в США, заявил собеседник Аксиньи Гурьяновой.

«Я уже молчу про какого-нибудь Бориса Джонсона, который просто сказал: „Воюйте“. <…> Ну кто такие украинцы для какого-нибудь Бориса Джонсона? Вообще пыль, туземцы, которых не жалко абсолютно совершенно. Ну это разница нашего менталитета», — отметил Валуев.

Депутат подчеркнул, что российские ракеты не летят на украинские жилые дома, ВС РФ бьют только по инфраструктурным объектам Украины.

«Мы действительно разные. До какого-то момента мы худо-бедно договаривались, но все идет к тому, что вот эта договорная способность наших бывших партнеров, она все больше атрофируется», — заявил Валуев.