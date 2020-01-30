Нетаньяху приедет в Москву ради обсуждения «сделки века» с Путиным

Ранее пресс-секретарь израильского премьера рассказала, что Нетаньяху планирует проинформировать Путина о деталях американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта — «сделки века», как ее назвал президент США Дональд Трамп.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле изучают план урегулирования и рассчитывают во время переговоров получить «информацию из первых рук», передавал ТАСС.

До этого Путин встречался с Нетаньяху 23 января, когда находился с визитом в Израиле.

«Сделка века», предложенная Трампом, подразумевает взаимное признание Израилем и Палестиной друг друга, закрепление за всем Иерусалимом статуса израильской столицы, отказ Палестины от армии, выделение региону 50 миллиардов долларов помощи, заморозку Израилем строительства поселений на Западном берегу реки Иордан (территория, оккупированная Израилем в 1967 году).

В Палестине не согласились с предложенным планом. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что Палестина по-прежнему добивается признания своего государства со столицей в Иерусалиме. Власти страны внесут в Совет безопасности ООН резолюцию против «сделки века» в течение ближайших двух недель, чтобы донести позицию страны.

Глава Ирана Хасан Роухани заявил, что предложенная США «сделка века» является «глупой попыткой и самым отвратительным планом».