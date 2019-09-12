Нетаньяху: дружба с Путиным нивелировала риск столкновения в Сирии

Россия и Израиль избежали столкновения в Сирии благодаря прямому контакту с президентом Владимиром Путиным. Израильский премьер-министр назвал взаимодействие с российским лидером такого плана наиболее ценным.

Об отношениях двух стран Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью сайту РБК, которое он дал накануне переговоров с лидером РФ в Сочи. Именно прямые контакты не позволили случиться конфликту.

«Это позволило предотвратить столкновение — откровенно говоря, почти неизбежное, из-за противоречия между задачами российских ВВС и нашими военными действиями во время операции в Сирии», — заметил премьер-министр Израиля.

Такие взаимоотношения, по его словам, способствуют в том числе развитию взаимовыгодных экономических связей между Россией и Израилем. Основаны они на принципе взаимного уважения.

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«Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения. Говорим прямо, называя вещи своими именами», — подчеркнул Нетаньяху, характеризуя взаимодействие с Путиным.

Планируется, что премьер-министр Израиля и президент России встретятся в четверг. Стороны рассмотрят вопрос дальнейшего развития сотрудничества между государствами и обменяются мнениями по поводу обстановки на Дальнем Востоке.