Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет оснований, которые заставили бы сомневаться в словам белорусского коллеги Александра Лукашенко по поводу ситуации с Ryanair. Самолет совершил экстренную посадку в Минске 23 мая — экипаж получил сообщение о возможном минировании воздушного судна.

Об этом российский президент заявил во время интервью телеканалу NBC, текст которого опубликовали на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что не знал о ситуации с экстренной посадкой самолета. Он заявил, что ничего не слышал и о людях, которых там арестовали, пока об этом не сообщили СМИ. Президент уточнил, что «для нас это не представляет никакого интереса».

Путин также добавил, что не одобряет и не осуждает действия Лукашенко, который принял решение посадить самолет в Минске.

«Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой, версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все», — отметил Путин.

При этом он добавил, что не имеет оснований, которые заставили бы его не поверить словам Лукашенко в ситуации с посадкой Ryanair.

Ранее в Белоруссии прошла пресс-конференция по ситуации с экстренной посадкой самолета в Минске. В ней принял участие экс-глава Nexta Роман Протасевич. Он заявил, что не заключал сделок со следствием, а также отметил, что его не принуждали к сотрудничеству. Чтобы доказать, что его не избивали после задержания, Протасевич согласился пройти независимую медицинскую экспертизу.