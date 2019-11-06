«Нет оправдания подобной истерике». Депутат Пахомов прокомментировал пустые обвинения Рашкина в Госдуме

Депутат Госдумы Сергей Пахомов прокомментировал заявление депутата от КПРФ Валерия Рашкина о директоре «Совхоза имени Ленина» Павле Грудинине. По мнению Пахомова, депутат допустил неподобающие слова, и такой истерике нет оправдания.

«Сегодня с трибуны Госдумы от представителя коммунистов прозвучали не подобающие депутату выражения в адрес моего коллеги по парламенту Юрия Воробьева — героя России, легендарного человека, стоявшего у истоков создания одной из самых важных служб реагирования в стране, спасшей тысячи жизней по всему миру, а также в адрес губернатора моей родной Московской области Андрея Воробьева, благодаря ежедневному труду которого в регионе построены сотни школ, детских садов, спортивных центров, а наши города превращаются из захолустных райцентров в благоустроенные по современным мировым стандартам территории, за что жители области два раза подряд однозначно сказали ему спасибо на губернаторских выборах», — написал Пахомов в Instagram.

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Пахомов подчеркнул, что Госдума — это место политических дискуссий, но здесь не должно быть «пустых обвинений и трусливых плевков». «Нет и не может быть оправдания подобной истерике», — заключил депутат.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин в Госдуме попытался заступиться за своего товарища по партии Павла Грудинина. Экс-кандидат в президенты от КПРФ и предприниматель стал фигурантом судебных разбирательств, связанных с «Совхозом имени Ленина». Суд обязал Грудинина выплатить акционерам совхоза, пострадавшим от его хозяйственной деятельности, более миллиарда рублей.