«Нет ничего нового со стороны вашингтонского болота». Эксперты — о включении РФ в список нацугроз США
Американист Александр Домрин и политолог Анна Арямова обсудили с радио Sputnik сообщение о том, что Штаты включили Россию в список национальных угроз.
Арямова заметила, что США ежегодно ставят во все свои программные документы по безопасности Китай, Россию и Иран.
«Но Россию стабильно и всегда — в категорию угроз национальной безопасности. Под этой эгидой размещены все военные базы в Европе и в Азии», — пояснила политолог.
В свою очередь профессора факультета права ВШЭ Александра Домрина также не удивили действия американских властей.
«Нет ничего нового в том, что мы слышим со стороны вашингтонского болота. Со стороны того самого глубинного государства, против которого Трамп собирался бороться на протяжении всего времени после его избрания четыре года назад», — отметил американист.