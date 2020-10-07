Арямова заметила, что США ежегодно ставят во все свои программные документы по безопасности Китай, Россию и Иран.

«Но Россию стабильно и всегда — в категорию угроз национальной безопасности. Под этой эгидой размещены все военные базы в Европе и в Азии», — пояснила политолог.

В свою очередь профессора факультета права ВШЭ Александра Домрина также не удивили действия американских властей.

«Нет ничего нового в том, что мы слышим со стороны вашингтонского болота. Со стороны того самого глубинного государства, против которого Трамп собирался бороться на протяжении всего времени после его избрания четыре года назад», — отметил американист.