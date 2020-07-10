«Нет места эмоциям»: в Кремле объяснили закрытость дела Сафронова

Вопрос об аресте советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова суд будет решать в закрытом режиме. В Кремле считают, что в этом деле нет места эмоциям, поскольку оно касается государственной тайны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое рассмотрение дела дестабилизирующим фактором не является. Его слова привело РИА ФАН.

«Здесь мы все-таки должны четко понимать, есть закон о гостайне, есть секретный режим, он должен соблюдаться, здесь не должно быть места эмоциям», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле понимают «повышенный интерес цеха к судьбе коллеги» и тоже переживают по этому поводу.

Экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. В ФСБ считают, что он сотрудничал с одной из-западных спецслужб. Сейчас Сафронов находится в СИЗО. По статье о государственной измене он может сесть в тюрьму на 20 лет.