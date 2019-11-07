«Несусветное позорище». Захарова хлестко ответила Deutsche Welle

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала, что Deutsche Welle стоит самораспуститься после того, как они заявили, что не встречались с руководителем пресс-центра МИД.

«Ровно месяц назад, 7 октября 2019 года, в здании МИД России (корпус 1) на Смоленской-Сенной прошла встреча заместителя директора департамента информации и печати, руководителя пресс-центра МИД Александра Бикантова с шеф-корреспондентом московского корпункта DW Юрием Решето. На встрече также присутствовал начальник отдела иностранных корреспондентов ДИП и сотрудница этого же отдела. Начало встречи — 16:00. Кабинет 129. Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали», — написала Захарова в Facebook.

Deutsche Welle призналась во вмешательстве в дела России Подробнее

Она назвала заявление представителей издания «несусветным позорищем». По мнению представителя МИД, в DW просто привыкли «беззастенчиво врать».

В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ. Он привел в пример издание Deutsche Welle, журналисты которого на встрече в МИД признали, что их публикации были не очень корректны в контексте акций протеста в Москве. Пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт настаивает, что встречи не было и что у издания нет причин для извинений.