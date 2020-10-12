Эксперт назвал Зеленского неспособным и слабым президентом

«Зеленский выдерживает определенную драматургию. Как уже очевидно для всего мира, президент Украины за пределами страны оказался слабым и неспособным лидером», — заметил специалист.

По его мнению, украинский президент продолжает в своей политике все тупиковые линии, которым следовали его предшественники. Исходя из этого, эксперт отметил, что единственная модель, которая остается Зеленскому — это слова, непрерывные эмоциональные выступления, которые должны затронуть слушателей.