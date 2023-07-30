Власть 30 июля 2023, 13:51 «Несокрушимый страж рубежей». Путин высоко оценил работу российского флота Президент Путин: российский флот стал несокрушимым стражем рубежей страны Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Российский флот всегда надежно защищал рубежи страны и продолжает блестяще справляться со своими задачами и сейчас. Об этом заявил президент Владимир Путин, принявший сегодня Главный военно-морской парад в Петербурге. Текстовая трансляция его речи представлена на сайте Кремля.

«На протяжении веков наш флот был и остается несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ», — подчеркнул глава государства.

Реклама

Он добавил, что русский флот не раз вставал на пути врага «неприступной крепостью», и напомнил о героической обороне Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда, защите Москвы, Сталинграда, Заполярья мужественными моряками и морпехами.

История развития ВМФ определила его главное предназначение — защищать родину, отметил Путин. Сейчас мощь российского флота растет, а личный состав безупречно выполняет свои задачи, указал он. Президент поблагодарил представителей флота за стойкость, надежность и преданность стране. Глава государства констатировал, что моряки проявляют истинный героизм и сражаются так же доблестно, как их предки.