11 декабря 2022, 14:41
Несоблюдение Минских соглашений назвали предтечей СВО
Пресс-секретарь президента Песков: невыполнение «Минска-2» стало предтечей СВО
Предвестником начала специальной военной операции на Украине стало невыполнение Минских соглашений их другими участниками. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Это как раз является предтечей специальной военной операции», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
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У Пескова поинтересовались, понимала ли Россия, что насчет «Минска-2» ее обманывают.
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«Со временем, конечно, это стало очевидно», — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин, добавил он, и другие представители страны постоянно указывали на невыполнение Минских договоренностей.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия долго терпела игнорирование Украиной достигнутого соглашения и в итоге столкнулась с местью Запада за его «полное безразличие по отношению к саботажу Минских договоренностей».
Дмитрий Песков
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Отношения России и Украины
Специальная военная операция РФ на Украине
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