«Неприлично выпячивать напоказ». Президент высказался о благосостоянии чиновников

«Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — подчеркнул в программе «Россия. Кремль. Путин» глава государства.

Еще во время программы Владимир Путин рассказал о жестких разговорах с подчиненными. Он отметил, что ни разу не оскорбил и не унизил ни одного из собеседников.

Также в интервью он упомянул своих родственников. Он рассказал, что недавно у него родился еще один внук.

Ранее Forbes опубликовал список самых обеспеченных российских чиновников. Первое место в рейтинге занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. В прошлом году он заработал почти 10 миллиардов рублей. На втором месте — вице-председатель Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Его доходы оценили в 4,46 миллиарда рублей за год.