«Неприкасаемых нет»: чиновников станут сурово наказывать за оскорбления

Законопроект об отдельном наказании для чиновников за оскорбления внесли в Госдуму. Документ, помимо штрафа, подразумевает лишение права работать на государственной службе.

«В случае, если оскорбление совершено лицом, занимающим государственную или муниципальную должность, наказание совершенно отдельное. Не только крупный штраф, но и лишение права работать», — заявил в эфире радиостанции «Вести FM» заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Поправки в КоАП РФ, которые устанавливают новую часть к статье «Оскорбление», разработали члены фракции «Единая Россия». По словам Хинштейна, со всех чиновников за оскорбления нужно спрашивать особенно, так как в России «нет неприкасаемых». Новые поправки нужны, чтобы у госслужащих «не кружилась голова от возможностей».

При первом правонарушении депутаты предлагают лишить чиновников должности на срок до года и оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Если нарушитель снова позволит себе оскорбить кого-то, то от работы его отстранят на два года, а оштрафуют на 150 тысяч рублей.

В России с 2019 года действует закон об оскорблении власти. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, этот закон не подразумевает запрета на критику, которая оказывает положительное влияние на работу управленцев.