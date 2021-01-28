«Зачем он призывает НАТО быть более бдительными и аккуратными, готовиться к агрессии со стороны России, непонятно, зачем он разжигает такие настроения», — выразил недоумение первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

По его словам, Россия никому не угрожает, а Североатлантический Альянс двигается к границам РФ и уже находится в прибалтийских республиках, а также во всех странах бывшего Варшавского договора.

«Поэтому говорить о том, что есть угроза со стороны России, смешно», — добавил парламентарий.