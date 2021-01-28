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    28 января 2021, 16:19

    «Непонятно, зачем он разжигает такие настроения». Джабаров — о словах генсека НАТО про готовность к «агрессии» России

    Артур Блянихов

    Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к союзникам по военному блоку увеличивать расходы на оборону, чтобы противодействовать «агрессивным действиям» России.

    «Зачем он призывает НАТО быть более бдительными и аккуратными, готовиться к агрессии со стороны России, непонятно, зачем он разжигает такие настроения», — выразил недоумение первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

    По его словам, Россия никому не угрожает, а Североатлантический Альянс двигается к границам РФ и уже находится в прибалтийских республиках, а также во всех странах бывшего Варшавского договора.

    «Поэтому говорить о том, что есть угроза со стороны России, смешно», — добавил парламентарий.