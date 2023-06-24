24 июня 2023, 10:31
Непомерные амбиции привели к измене России. Путин — о ситуации с Пригожиным
Путин отреагировал на ситуацию с Пригожиным: непомерные амбиции привели к измене России
Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу — такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в своем обращении в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина.
«Непомерные амбиции и личные интересы привели <…> к измене и своей стране, и своему народу», — подчеркнул российский лидер.
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По словам президента, действия, которые раскалывают единство народа России, по сути представляют удар в спину стране. Он призвал защитить россиян и государственность от внутреннего предательства.
«Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности», — предупредил Путин.
По данным центра общественных связей ФСБ, вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина фейковая и провокационная. Об этом же заявляли и в Минобороны. Основатель ЧВК «Вагнер» стал фигурантом уголовного дела.
Владимир Путин
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