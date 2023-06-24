Власть 24 июня 2023, 10:31 Непомерные амбиции привели к измене России. Путин — о ситуации с Пригожиным Путин отреагировал на ситуацию с Пригожиным: непомерные амбиции привели к измене России РИА «Новости»

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Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене России и народу — такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в своем обращении в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина.

«Непомерные амбиции и личные интересы привели <…> к измене и своей стране, и своему народу», — подчеркнул российский лидер.

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По словам президента, действия, которые раскалывают единство народа России, по сути представляют удар в спину стране. Он призвал защитить россиян и государственность от внутреннего предательства.

«Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности», — предупредил Путин.

По данным центра общественных связей ФСБ, вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина фейковая и провокационная. Об этом же заявляли и в Минобороны. Основатель ЧВК «Вагнер» стал фигурантом уголовного дела.