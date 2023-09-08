Власть 08 сентября 2023, 09:35 «Непокоренный Донбасс — многовековой оплот России». Путин поздравил ДНР с освобождением от нацистов Путин назвал Донбасс многовековым оплотом России и землей тружеников РИА «Новости»

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Нацистская Германия рассчитывала завладеть богатыми ресурсами Донбасса, но он не покорился. Президент России Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием освобождения и назвал его многовековым оплотом страны.

«В этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный непокоренный Донбасс — многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край», — сказал глава государства.

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Он назвал завладение ресурсами Донбасса одной из целей нападения Германии на Советский Союз. Однако нацисты столкнулись с сопротивлением местных жителей. Партизан казнили и пытали.

Подвиг советских солдат стал примером для ополченцев Донбасса девять лет назад, сказал Владимир Путин. Они пытались отстоять свою культуру, наследие, язык и землю.

Летом власти Воронежской области предложили объединить регион с ДНР, ЛНР и Ростовской областью в содружество «Донбасс».