Власть 01 декабря 2022, 16:02 Неофициальные символы спецоперации Z и V не подпадут под закон о запрете иностранного языка в рекламе Сенатор Ковитиди: символы Z и V не нарушают закон о запрете иностранного языка в рекламе РИА «Новости»

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В России подготовили законопроект о запрете иностранных языков в рекламе. Один из авторов инициативы — сенатор Ольга Ковитиди рассказала Ura.ru, что неофициальные символы спецоперации на Украине не подпадут под действие нормы.

Речь идет о латинских буквах Z и V, которые наносят на российскую военную технику, а также используют простые россияне.

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«Применение этих символов в социальной рекламе сегодня не противоречит нашему законопроекту, поскольку он в первую очередь направлен на урегулирование текста рекламы в коммерческой сфере», — рассказала собеседница издания.

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Ранее Ольга Ковитиди и другой сенатор от Крыма Сергей Цеков внесли в Госдуму законопроект о запрете использования иностранных языков в рекламе. Цеков рассказал Ura.ru, что для этого необходимо использовать только кириллицу. По его мнению, это правильное решение. Он добавил, что в названиях также следует использовать только русский язык.

В прошлом году депутаты Госдумы подготовили закон об обязательной социальной рекламе. По задумке парламентариях, популярные интернет-площадки должны отводить под нее не менее пяти процентов своих площадей.