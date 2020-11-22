Необычная игрушка на столе Путина оказалась брелоком для важных ключей

Перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Владимиру Путину принесли коробку с подарками от участников. Позже один сувенир оказался на столе у главы государства, что привлекло внимание многих.

Оказалось, ярко-синяя одноглазая игрушка с узорами — огромный брелок. Это выяснил журналист Павел Зарубин в эфире «России 1».

В коробке была табличка с узорами и надписью Russia, а также сувенирные монеты в футляре, значок и эта игрушка-монстр. В перерыве Владимир Путин решил украсить свой стол самыми понравившимися — матерчатой игрушкой и коробочкой с монетами, которые он сначала внимательно изучил. В результате на рабочем месте появилась целая конструкция из подарков.

В этом году саммит прошел в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Но обычно в этот день готовят традиционные блюда и надевают национальные костюмы. Вчера Путин вышел в эфир из своей резиденции в Ново-Огареве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что сувенир — подарок от представителей Малайзии.