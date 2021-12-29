Сенатор Владимир Джабаров обсудил с «Взглядом» требование России к НАТО, чтобы на переговорах по гарантиям безопасности присутствовали военные представители Североатлантического Альянса.

Джабаров выразил сожаление, что простые политики не воспринимают многих вещей, поэтому необходимо участие военных специалистов. По его словам, только они смогут грамотно оценить предложения России по вопросам безопасности.

«В результате они доведут опасения Москвы до своего политического руководства. Так что все это — не для красного словца. Необходимо максимальное взаимопонимание», — цитирует Джабарова «Утро.ру».