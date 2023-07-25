Власть 25 июля 2023, 18:10 Ненефтегазовые доходы России за полгода выросли на 17,8% Президент Путин: ненефтегазовые доходы в России за полгода выросли на 17,8% Prt Scr Kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост ненефтегазовых доходов в стране во время совещания по экономическим вопросам. Видеозапись конференция опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, ненефтегазовые доходы выросли «прилично» — за полгода на 17,8%. По итогам второго квартала темп составил 43,5%, отметил российский лидер.

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«Наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях все это указывает на укрепление реального сектора, расширение отечественного производственного бизнеса», — сказал президент.

Также Путин обратил внимание на рост реальных заработных плат в России и добавил, что он превысил ожидания. Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты бюджетников.

Ранее глава государства указал на риск ускорения инфляции в России. Правительство страны, подчеркнул президент, долго сыграть ключевую роль в сохранении ценовой стабильности российской экономики.