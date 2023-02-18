Власть 18 февраля 2023, 15:52 «Ненавидят и боятся». Медведев — о словах Столтенберга про риск победы России Медведев назвал слова Столтенберга о риске победы России проявлением ненависти и страха РИА «Новости»

Читать 360tv в

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сравнил риск эскалации украинского конфликта с опасностью победы России. Собственный взгляд на ситуацию политик описал в своем Telegram-канале.

Медведев пояснил, что члены Североатлантического альянса боятся победы России в украинском конфликте гораздо сильнее, чем третьей мировой войны.

Реклама

«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. <...> Уроды. Ненавидят и боятся», — написал зампред Совбеза.

Реклама

Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что риск победы президента России Владимира Путина гораздо выше риска распространения конфликта на Украине.

Он в очередной раз призвал страны Запада увеличить производство оружия и боеприпасов для поставок на Украину.