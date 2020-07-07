Цеков согласился, что американцы — ненадежные партнеры
Сенатор Сергей Цеков обсудил с РИА ФАН слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова о том, что Москва утратила доверие к Вашингтону и перестала считать его договороспособным партнером.
«Должен сказать, что согласен с Рябковым на 100%. Американцы — ненадежные партнеры», — подчеркнул член Совфеда.
Он напомнил, что Соединенные Штаты, заключая какой бы то ни было договор, почему-то считают, что именно они в нем «главные» и оставляют за собой право отказаться от выполнения обязательств в любой момент.