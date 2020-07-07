«Должен сказать, что согласен с Рябковым на 100%. Американцы — ненадежные партнеры», — подчеркнул член Совфеда.

Он напомнил, что Соединенные Штаты, заключая какой бы то ни было договор, почему-то считают, что именно они в нем «главные» и оставляют за собой право отказаться от выполнения обязательств в любой момент.