Власть 21 августа 2023, 11:25 Немцы стали больше поддерживать пророссийскую партию «Альтернатива для Германии» Politico: поддержка пророссийской партии «АдГ» в Германии удвоилась за 2023 год Unsplash

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Поддержка немецкой парламентской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) резко возросла. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на результаты собственного опроса.

Число немцев, поддерживающих АдГ, увеличилось за 2023 год на 20%.

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«За последний год поддержка антииммигрантской, пророссийской партии „Альтернатива для Германии“ почти удвоилась и составила более 20%», — отметило издание.

Причиной популярности партии могли стать несколько факторов. Первым является рост совершаемых мигрантами преступлений. Второй причиной мог стать конфликт между социал-демократической коалицией канцлера ФРГ Олафа Шольца и либералами и зелеными.

Ранее лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон отметил важность российского газа для немецкой экономики. Он назвал голубое топливо «благословением», необходимым для процветания Германии.