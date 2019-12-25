Немцы больше доверяют Макрону, чем Меркель
Согласно проведенному социологическому исследованию, граждане Германии больше доверяют французскому лидеру Эмануэлю Макрону, чем канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpost со ссылкой на данные опроса исследовательской компании Kantar.
Результаты опроса показали, что 57% немцев склоняются в сторону Макрона, а в сторону Меркель — лишь 54%.
44% опрошенных заявили, что их доверие к канцлеру «скорее низкое», против президента выступили всего 32%, написала «Газета.ru».
Вообще жителей Германии опрашивали об отношении к лидерам семи государств.
Самыми непопулярными президентами оказались Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Они вызывают доверие лишь у 6% немцев. Российский лидер Владимир Путин оказался в середине списка.
В опросе приняли участие более тысячи жителей Германии.