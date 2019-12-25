Немцы больше доверяют Макрону, чем Меркель

Результаты опроса показали, что 57% немцев склоняются в сторону Макрона, а в сторону Меркель — лишь 54%.

44% опрошенных заявили, что их доверие к канцлеру «скорее низкое», против президента выступили всего 32%, написала «Газета.ru».

Вообще жителей Германии опрашивали об отношении к лидерам семи государств.

Самыми непопулярными президентами оказались Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Они вызывают доверие лишь у 6% немцев. Российский лидер Владимир Путин оказался в середине списка.

В опросе приняли участие более тысячи жителей Германии.