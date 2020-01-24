«Немножко поработаю»: новый глава Минкульта пообещал объясниться за слова о музеях и культуре

Почти 10 лет назад Ольга Любимова писала посты в ЖЖ и признавалась, что не любит музеи и классическую музыку. Теперь она стала новым министром культуры и пообещала позже объяснить свои записи.

«Я сейчас немножко поработаю, во всем разберусь… Потому что у меня направление было узкое — кино. Я его так знала, что в любой момент могла комментировать любой вопрос, а сейчас я постараюсь все направления нагнать и будем комментироваться. Отдельно будет комментарий по ЖЖ», — сказала Любимова изданию «Подъем».

Нового министра культуры начали критиковать в соцсетях после того, как нашли ее посты в Livejournal. «Выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек», — писала в 2008 году Любимова.

Она говорила, что не переносит классическую музыку и балет, а также не хочет увидеть своими глазами «Мону Лизу». Ранее «360» собрал все, что известно о прошлой жизни нового министра. За Любимову вступилась депутат Госдумы Елена Драпеко и назвала осуждения глупостью.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Главой кабмина стал Михаил Мишустин, который представит новый состав правительства. Ольга Любимова была назначена на пост министра культуры, сменив Владимира Мединского.