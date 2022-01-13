Немецкий политолог оценил энергетическое сотрудничество ФРГ и РФ

Немецкий политолог Александр Рар обсудил с «ПолитЭкспертом» важность энергетического сотрудничества России и Германии.

Рар обратил внимание на то, что Россия является самым выгодным поставщиком энергоресурсов для Германии.

«Если говорить о закупке газа, то Германия действительно все больше и больше становится зависимой от России. Но это не значит, что энергетика ФРГ в целом зависит только от РФ», — отметил специалист.

По его мнению, РФ также нуждается в ФРГ, поскольку благодаря Германии у России есть энергетический рынок в Европе. В связи с этим политолог заметил, что можно говорить о взаимовыгодной взаимозависимости Москвы и Берлина.