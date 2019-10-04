Немецкий политолог отметил усталость многих ведущих держав от Украины

Рар напомнил, что изначально Запад пытался выставить Украину как жертву «России-агрессора», поэтому Киев и рассчитывал на финансовую и военную помощь с его стороны. Также Незалежная надеялась, что западные инструменты сыграют ключевую роль в «возвращении» Крымского полуострова.

Однако вышло так, что ожидания Украины не оправдались. По мнению политолога, многие ведущие страны устали от нее и переключились на более «страшные конфликты», нежели ситуация в Донбассе.

«Я не хочу никого обидеть, но на Западе устают, что этот конфликт никак не решается. Хотя надеялись, что он решится», — заметил специалист.