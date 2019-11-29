Немецкий парламентарий назвал условия, при которых Киев может сохранить роль транзитера газа

Германия будет бороться за доступ Opal к газу из «Северного потока» Подробнее

По мнению Эрнста, Киеву необходимо адаптировать свою экономическую инфраструктуру к правилам внутреннего рынка Евросоюза. В частности, речь идет о реформировании «Нафтогаза» и модернизации транзитных мощностей. Другое важное условие заключается в том, что Украина должна быть обеспечена газом со стороны России и своевременно за него платить.

«Считаю неприемлемым сохранять транзит через Украину только лишь для того, чтобы страна продолжала получать плату за это. Если ЕС хочет дать Украине денег, то пусть делает это на основании решений собственных институтов и из собственного бюджета», — приводит слова законодателя «Утро.ру».