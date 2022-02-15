Немецкий депутат Штегнер прокомментировал предстоящую встречу Шольца с Путиным

Депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер высказался по поводу предстоящей встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. По его словам, Шольц может внести вклад в деэскалацию военной напряженности на российско-украинской границе, написала Lenta.ru.

Депутат отметил, что Германия решила взять на себя ответственность за продолжение дипломатических контактов, призванных предотвратить дальнейшую эскалацию.

«Германия и ее европейские партнеры будут действовать сообща и укреплять дипломатические связи, в том числе в недавно активизированном „нормандском формате“», — сообщил политик.

Он также добавил, что Россия может понести серьезные последствия в случае нарушения территориальной целостности Украины.

Встреча между российским и немецким лидерами пройдет сегодня, 15 февраля, в Москве. В ходе нее Шольц может заявить о готовности ввести «болезненные санкции» в случае «вторжения» России на Украину.