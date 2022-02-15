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    15 февраля 2022, 10:36

    Немецкий депутат Штегнер прокомментировал предстоящую встречу Шольца с Путиным

    Депутат Штегнер: Шольц может внести вклад в деэскалацию напряженности на границе России и Украины

    Оксана Лавнюженко

    Депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер высказался по поводу предстоящей встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. По его словам, Шольц может внести вклад в деэскалацию военной напряженности на российско-украинской границе, написала Lenta.ru.

    Депутат отметил, что Германия решила взять на себя ответственность за продолжение дипломатических контактов, призванных предотвратить дальнейшую эскалацию.

    «Германия и ее европейские партнеры будут действовать сообща и укреплять дипломатические связи, в том числе в недавно активизированном „нормандском формате“», — сообщил политик.

    Он также добавил, что Россия может понести серьезные последствия в случае нарушения территориальной целостности Украины.

    Встреча между российским и немецким лидерами пройдет сегодня, 15 февраля, в Москве. В ходе нее Шольц может заявить о готовности ввести «болезненные санкции» в случае «вторжения» России на Украину.