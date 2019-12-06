Немецкие СМИ посоветовали Трампу пригласить Россию в НАТО

По мнению авторов материала, приглашение России в НАТО позволит начать новую главу в отношениях Москвы и Вашингтона и создать некий «альянс мира». При таком сценарии Штаты и РФ могли бы взять на себя ответственность за европейскую безопасность, а также начать переговоры о ядерном разоружении.

Кроме того, участие России не только укрепит военный блок, но ее перестанут воспринимать как противника. Отмечается, что для реализации подобной инициативы президенту США нужно будет прибегнуть к смелой дипломатии с «нормандским форматом».